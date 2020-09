Dopo la pioggia anche lo sciopero, rischio caos per metro e bus

Domani nella Capitale è previsto uno sciopero del trasporto pubblico di 24 ore. Lo sciopero scatterà alle 10 e interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido.

I servizi saranno comunque regolari durante le fascia di garanzia: da inizio servizio diurno alle 10 e poi dalle 17 alle 20. Il servizio non sarà invece garantito dalle 0.01 a inizio servizio diurno, dalle 10 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno. Nelle notti precedenti e seguenti potrebbero verificarsi riduzioni di servizio. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8