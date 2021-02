Beppe Grillo a Virginia Raggi, “Roma ha bisogno ancora di te”

Arriva un messaggio di sostegno da Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 stelle, alla sindaca di Roma Virginia Raggi. In un post su Facebook, il fondatore dei 5 stelle, a corredo di una foto con la prima cittadina della Capitale, scrive: “Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia, sta con il Movimento”. Virginia Raggi aveva chiesto una conferma della sua ricandidatura agli iscritti sulla piattaforma Rousseau che, la settimana scorsa, hanno dato il via libera alla sindaca.

“Adesso basta con l’inutile chiacchiericcio politico. Subito primarie del centro-sinistra per la scelta del programma, della squadra e del candidato sindaco. E poi tutti insieme per battere le destre e l’attuale disastrosa amministrazione di Roma”. Lo scrive in un post su Facebook Tobia Zevi, candidato a sindaco di Roma, commentando il post di sostegno di Beppe Grillo alla ricandidatura a sindaca di Roma di Virginia Raggi per il Movimento 5 stelle.