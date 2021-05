Comunali Roma: centrodestra spera ancora in Bertolaso

“Per il centrodestra il miglior sindaco per Roma è Guido Bertolaso, speriamo che non dia un “no” definitivo. Virginia Raggi non è una sindaca all’altezza, Roma è precipitata con la guida dei cinquestelle”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, a Radio Capital.

Meloni: “Se Bertolaso rinuncia serve tavolo, ma non sui media”

Qualora Guido Bertolaso “dovesse declinare” l’invito a candidarsi a sindaco di Roma per la coalizione di centrodestra “penso che ci si debba vedere” con i leader delle altre forze politiche della coalizione, quindi Lega e Forza Italia. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.

Un incontro “lo sto chiedendo da diverso tempo – ha aggiunto -, confido che Salvini convochi un tavolo nei prossimi giorni, credo sia meglio farlo lì, più che sui media, questo dibattito” sui candidati per le amministrative “di nomi, anche autorevoli, ce ne sono tanti”, ha concluso.

Primarie centrosinistra: Stefano Fassina di SpR ufficializza candidatura

“Mi pare che siano maturate le condizioni per una candidatura, quindi oggi la definiamo formalmente”. Lo ha detto Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato di Leu, in occasione della conferenza organizzata all’Associazione Enrico Berlinguer, in cui ha ufficializzato la sua candidatura per le primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma.