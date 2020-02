Festival di Sanremo si, ma senza vera musica

Sanremo era nato come “FESTIVAL DELLA CANZONE”. Quindi una manifestazione puramente musicale.

Difatti al suo esordio nel 1951 pochissime famiglie potevano vantare un apparecchio TV. E in ogni caso le prime edizioni andavano, come giusto, via radio. Si perché, stringi stringi, la TV era dedicata “alla visione” e la radio “al sentire“.

E invece in queste serate sanremesi (assurdamente tirate per le lunghe) si è visto di tutto e sentito praticamente il nulla.

Ormai la musica passa in seconda/terza…posizione a favore dello show. Quasi uno spettacolo circense dove la sfanga, non tanto chi canta meglio ma chi sceglie l’abbigliamento e l’atteggiamento più inatteso e scioccante.

Siamo quindi passati (negli anni) da finte gravidanze avanzate, a farfalline inguinali, da chierichetti pelosi, all’uomo tatuato in costumino mezza gamba in lamè.

Conclusione: in caduta libera il livello del gusto degli italiani e share senza freni.

Ma che ne sarà, dopo questo Festival 2020, dell’evoluzione dell’italica stirpe?

Purtroppo su musica, musicanti, ugole ecc ci mancano dati per parlarne.