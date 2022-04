L’eccidio nazista del Ponte di Ferro: Roma ricorda le donne fucilate di Ostiense, Garbatella e Portuense

Il 7 aprile 1944 dieci donne furono giustiziate dalle truppe del servizio di sicurezza delle SS dopo un attentato a un forno che riforniva le truppe d'occupazione della Germania nazista: queste - sorprese dai militari tedeschi con pane e farina - furono allineate sulle transenne del ponte dell'Industria sul lato di via del Porto Fluviale e fucilate. Nel 1997 l'amministrazione comunale ha fatto realizzare una lapide in bronzo per ricordarle

photo credit: Villaggio Globale