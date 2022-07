Municipio II: Patané, “risolto il problema del forte rumore prodotto dal tram 2” – VIDEO

"Ringrazio Atac che, in seguito ad alcune segnalazioni e venendo incontro alle richieste dei cittadini residenti, è intervenuta per risolvere il problema del fastidioso stridio provocato dal tram 2 in particolare in corrispondenza di alcuni tratti", scrive l'assessore su Facebook

La partenza del tram 2 da piazza Mancini, a Roma.