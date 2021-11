Roma, a rischio chiusura storica scuola Pio XII di via Casilina

Figliomeni (Fd'I), istituzioni scongiurino chiusura storico istituto che ha circa sessant'anni di vita.

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Come rappresentante di molte famiglie ho indirizzato una nota al nuovo Presidente del V municipio, all’Assessore Capitolino alla scuola e al Sindaco Gualtieri nonche’ al Vicariato di Roma, quest’ultimo quale ente proprietario della struttura scolastica paritaria Pio XII di via Casilina, per cercare di scongiurare la prossima chiusura della storica scuola che ha circa sessant’anni di vita”. Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, gia’ vice presidente di Fratelli d’Italia all’Assemblea Capitolina.

“Sarebbe opportuno che il Sindaco e il presidente del Municipio convochino urgentemente un Tavolo di confronto tra la proprieta’, i Fratelli Lasalliani che hanno sempre educato ed istruito egregiamente i ragazzi, oltre che una rappresentanza delle famiglie, per cercare, nel rispetto dei diritti di ognuno e possibilmente con un aiuto delle Istituzioni, di dare continuita’ all’istruzione di centinaia di ragazzi e non abbandonarli specie in questo periodo difficile, dopo che gli stessi hanno gia’ trascorso due anni drammatici di pandemia che hanno minato e pregiudicato i migliori anni della loro crescita.

I cittadini di Centocelle e dei quartieri limitrofi, inoltre, che occorre ricordare si sono sempre contraddistinti con varie azioni e opere di accoglienza e solidarieta’, sono molto preoccupati dalle tante voci che si rincorrono sulla futura presenza in tale luogo di un altro centro per immigrati, ipotesi da evitare assolutamente visto che il territorio e’ gia’ stracolmo di strutture e cittadini con gravissimo disagio sociale. Le Istituzioni governative e comunali dovrebbero essere a conoscenza che le periferie hanno bisogno soprattutto di cultura e di centri di aggregazione giovanile”.