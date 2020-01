Tre anni per rifare via IV novembre. E la Galleria?

Era la primavera del 2018 quando questa testata si accorse che via IV novembre, arteria strategica per il Centro Storico di Roma, era diventata una mulattiera. Per giunta, con tanto di bando emesso messi prima ma coi lavori mai partiti. E proprio pochi giorni fa il sindaco Virginia Raggi ha annunciato il rifacimento del manto stradale dell’arteria, un anno e mezzo dopo la segnalazione e quasi due dopo l’emissione del bando. “Addio sanpietrini in via IV Novembre: verrà completamente asfaltata. E’ una delle arterie di traffico più importanti di Roma, ogni giorno consente l’accesso al centro storico a migliaia di cittadini. Ora sarà finalmente riqualificata”, ha scritto la Raggi.

Se tutto andrà bene dunque, il nuovo manto si avrà non prima del prossimo autunno, quasi tre anni dopo. I tempi di lavoro nella Capitale sono mostruosi.

Ora, come raccontato nei giorni scorsi, il Campidoglio grillino ha deciso di effettuare a partire dal 20 gennaio, lavori importanti nella Galleria Giovanni XIII, che collega gran parte di Roma Nord al resto della città. Il che, ovviamente, creerà non pochi problemi alla viabilità locale. Il punto è però un altro. Nonostante la promessa di ridurre i lavori a un mese, quanto dureranno effettivamente gli interventi?