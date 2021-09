Dopo Bertolaso Calenda corteggia Marino, “per riorganizzare i musei”

"Ha fatto un buon lavoro di studio sulla questione. E su questo specifico argomento intendo coinvolgerlo, se vorrà", scrive il candidato di Azione

Dopo Bertolaso Calenda vorrebbe arruolare l’ex sindaco Marino ma sulla questione della riorganizzazione dei poli museali. “Questa volta vi sbagliate. Bertolaso, che non è interessato a cariche politiche, sarebbe un ottimo commissario alla gestione dei rifiuti o all’organizzazione del Giubileo. Per me esiste una sola bussola per gli incarichi: persone esperte e indipendenti – spiega in un post – Marino ad esempio ha fatto un buon lavoro di studio sulla questione della riorganizzazione dei poli museali. E su questo specifico argomento intendo coinvolgerlo, se vorrà. Roma ha bisogno di raccogliere tutte le esperienze di valore. Così la penso”.

“L’esperienza porta con sé errori e inimicizie. Su ogni nome della giunta ci saranno persone che storceranno il naso per una ragione o per l’altra. Ma alla fine quello che conta è solo la capacità di realizzazione”, conclude Calenda.