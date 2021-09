L’associazione Guido Carli lancia il “Manifesto dei Conservatori” alla presenza del candidato Sindaco Michetti

L’evento organizzato dall’Associazione Guido Carli punta a creare un confronto tra le varie realtà che animano il pensiero cattolico, liberale e conservatore

Il candidato del centrodestra Enrico Michetti ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Ferrajoli i promotori del “Manifesto dei conservatori per Roma”, iniziativa lanciata per creare un confronto tra le varie realtà che animano il pensiero cattolico, liberale e conservatore. L’evento organizzato dall’Associazione Guido Carli ha visto la partecipazione tra gli altri di esponenti della Fondazione De Gasperi, Competere, Fondazione FareFuturo, il Centro Studi Livatino, ECR (Conservatori e Riformisti Europei) e New Direction.

“Il Manifesto ha l’ambizione di tracciare un ambito valoriale ben definito, che possa servire da bussola al futuro sindaco per indirizzare la propria attività al servizio di Roma”, ha spiegato Giampaolo Rossi, che ha presentato il Manifesto nel corso dell’evento. Il prossimo sindaco deve essere un “pericoloso sognatore – ha aggiunto Rossi. Roma deve recuperare il senso della bellezza come valore fondante e la cultura come identità da strappare all’ideologia. E poi la legalità come la tutela del più debole.