Rifiuti, Gualtieri alza la posta

Il sindaco di Roma in audizione sul Pnrr presenta progetti per quasi 200 milioni per combattere la spazzatura

Nemmeno un mese fa il piano per affrontare l’emergenza rifiuti sotto Natale si è concluso. Ora la sfida delle sfide è calarlo nell’ordinario, garantendo una pulizia costante e quotidiana della città, nonostante il booster da 40 milioni, tanto costava il piano immaginato dal sindaco Roberto Gualtieri. Eppure Roma è rimasta piuttosto sporca. Meglio, dunque, puntare più in alto.

Sul settore ”rifiuti e ambiente abbiamo presentato complessivamente progetti per 193 milioni, rispetto ai bandi che sono usciti sugli impianti e che riguardano i bio-digestori anaerobici, i centri selezione materiale e il trattamento dei fanghi presentati da Acea”, ha detto Gualtieri in audizione davanti alla commissione speciale Pnrr, puntando il dito su alcuni criteri per i bandi Pnrr”.

”Sui rifiuti avremmo voluto un tetto un po’ più alto” su alcuni progetti, sulla raccolta ci ”sono 10 milioni massimo su 600 milioni, siamo sottodimensionati perché Roma è un comune un po’ più grande degli altri. Abbiamo chiesto di avere più di un progetto, almeno uno per Municipio’. Incontrerò a breve il ministro del Turismo- ha proseguito Gualtieri -. Stiamo cercando di capire come valorizzare al massimo queste risorse, per fare in modo che l’impatto sia il migliore possibile su un comparto fondamentale come quello del turismo e della cultura”.

Non è tutto. ”Riteniamo una priorità la riqualificazione energetica per le oltre 1200 scuole di Roma. L’inefficienza energetica è dannosa anche per le finanze del Comune, noi spendiamo più di 100 milioni l’anno per il riscaldamento. Ad oggi questo progetto, che costerebbe 200-300 milioni, non può essere finanziato, lo abbiamo chiesto fortemente. Sarebbe paradossale se alla fine il Governo non consentisse alla capitale di efficientare adeguatamente le proprie scuole”.