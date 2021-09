Roma 2021: Conte, “prima di Raggi sindaci assenti a San Basilio”

"La legalità non si garantisce rincorrendo immigrati", ha detto l'ex premier durante presentazione della lista in sostegno della sindaca di Roma, nel parco della Balena

“I cittadini di San Basilio mi hanno detto che qua (prima di Raggi – ndr) i sindaci non ci sono mai venuti. Serve dare senso a della presenza dello Stato” in questi luoghi “come bene di tutti. La sicurezza la si garantisce con iniziative concrete assicurando una presenza costante”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, con Virginia Raggi, alla presentazione della lista in sostegno della sindaca di Roma, nel parco della Balena a San Basilio, a Roma.

“Perché in 30 nessuno è andato con le ruspe a recuperare le villette dei Casamonica? Ci andavano a cena… lasciamo perdere – ha proseguito Conte rispondendo ad un cittadino -. La legalità non è uno slogan. Non è rincorrendo l’immigrato che si assicura la legalità perché sono cose serie”, ha concluso l’ex premier.