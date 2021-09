La sindaca dà il via alla campagna elettore per la corsa al Campidoglio

“Oggi apriamo la campagna elettorale e abbiamo voluto farlo in un quartiere periferico perché mi chiamano la sindaca delle periferie. Ne sono orgogliosa perché è dalle periferie che si ricostruisce la città”. Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in occasione dell’apertura della sua campagna elettorale per le prossime amministrative al parco delle Balene a San Basilio di Roma. “A noi non piace la città con zone di serie A e di serie B”, ha concluso.