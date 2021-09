Roma 2021: per Gualtieri San Basilio riparte da “metro, decoro urbano e casa”

Oggi il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri ha fatto visita agli operatori del mercato e ha fatto un giro tra i residenti, fin nelle aree dei complessi Erp dove tra tubi rotti, vegetazione incolta e strutture abusive regna il degrado

San Basilio, periferia est di Roma, all’interno del Municipio IV abitato da 190 mila persone, è uno dei quartieri chiave del confronto elettorale in corso nella Capitale. Qui la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, ha aperto la sua campagna elettorale. Oggi il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri ha fatto visita agli operatori del mercato e ha fatto un giro tra i residenti, fin nelle aree dei complessi Erp dove tra tubi rotti, vegetazione incolta e strutture abusive regna il degrado.

“Sto qui da 32 anni, ho cresciuto tre figli, e non è mai cambiato niente”, ha lamentato una signora. Sui muretti gli anziani ricordano che a parte il parco delle Balene non ci sono altri luoghi di aggregazione nel quartiere. Al mercato i commercianti sollevano il problema della lentezza degli uffici municipali. Un quartiere che Gualtieri definisce “emblematico. Abbiamo questa piazza con il parco della Balena, una scenografia di cui molto si è parlato ma tutto intorno c’è abbandono e degrado. È un quartiere a cui sono state fatte promesse non mantenute, a parte qualche intervento spot sotto elezioni”.

Per Gualtieri San Basilio deve ripartire dal “prolungare la metro fino a Casal Monastero, passando per San Basilio. Un intervento fondamentale. C’è poi il problema dei lavori interminabili sulla Tiburtina che sono ormai una cosa indegna” . Oltre alla mobilità “ci sono problemi sul decoro urbano e sull’abbandono scolastico, sono stati chiusi due asili nidi. La qualità della vita parte della scuola”. Infine il problema degli alloggi di edilizia popolare e il supporto alle giovani coppie. Gualtieri rilancia il progetto di una Agenzia della Casa per favorire acquisto e affitto con un contributo statale alle coppie. “Sì, ma vogliamo rimanere a San Basilio”, dice un ragazzo. “La lista dei problemi è enorme”, sottolinea Gualtieri. “Ma noi non faremo come Raggi gli interventi spot, noi siamo per un cambiamento profondo del modello della nostra città”, conclude.