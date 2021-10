Roma si legge: tra i no pass, da Pamela Testa a Alessandra Schilirò

Poi c’è la questione autisti e netturbini senza green pass

Tra i no pass romani

I protagonisti della protesta violenta in prima pagina, ma tra i no pass ci sono anche poliziotti, autisti e netturbini. Tra i ritratti della protesta no pass vanno per la maggiore Pamela Testa, 39enne romana che si definisce terrorista per la libertà, la funzionaria di polizia Alessandra Schilirò che già lo scorso 25 settembre da un palco definì incostituzionale il green pass e che – dopo gli incidenti di sabato scorso – ha chiesto di punire i poliziotti violenti: ma ora è la polizia che ha sospeso lei.

Troviamo anche un magistrato Angelo Giorgianni che – dopo l’attacco al governo da piazza del Popolo – ha annunciato che lascerà la toga. Ritratti di personaggi simbolo mentre al Viminale – titola il Corriere – “l’ira di Lamorgese: mai più giorni simili. Blindati e zone rosse contro nuovi blitz”. Nell’articolo si spiega che la pianificazione “dovrà comunque fare i conti con i vuoti in organico. Le ultime stime sui dipendenti pubblici parlano del 10% di lavoratori che non ha il green pass. Una media che corrisponde anche alla polizia, dove la pattuglia no vax risulta piuttosto ampia. Soltanto a Roma si calcola che potrebbero esserci circa 600 i poliziotti a non avere la certificazione verde, e che dovrebbero rimanere a casa”.

Draghi va alla Cgil

Ieri mattina il presidente del consiglio Draghi è andato nella sede della Cgil per portare anche una personale solidarietà al sindacato. Si discute la messa fuorilegge di Forza Nuova, per il Foglio: “La vera marcia per difendere le nostre libertà oggi passa più che dall’antifascismo dall’anticomplottismo”, fenomeno che viene considerato più pericoloso perché “tende in modo sistematico a trasformare i propri avversari in nemici della libertà. E nemici della libertà possono essere anche politiche dei governi come il green pass”.

Atac e Ama: quanti non vaccinati?

Poi c’è la questione autisti e netturbini senza green pass, il Messaggero: “Caos in Atac e Ama. Da venerdì a rischio i trasporti pubblici e la raccolta dei rifiuti, migliaia di addetti non ancora vaccinati. Per rispetto della privacy un dato ufficiale non è stato comunicato, ma i sindacati hanno calcolato che circa il 20% non è ancora vaccinato”.

Ballottaggi romani

La campagne per i ballottaggi – riprendiamo dalla Repubblica: “La destra e i dubbi su Michetti in mano a un ‘comitato parallelo'”. Michetti viene definito “ostaggio” del gruppo di Radio Radio, l’emittente alla quale il candidato deve la sua notorietà e che “strizza l’occhio a complottisti e no vax”. Roberto Gualtieri tra i suoi incontri ha fatto ieri una lunga sosta in Campidoglio nel faccia a faccia con Virginia Raggi. Per il Messaggero Gualtieri ha proposto alla sindaca uscente un ruolo in Expo 2030, non conosciamo la sua risposta, ma per il Corriere il colloquio è stato freddo: Raggi ha confermato che sarà all’opposizione e “dice no all’asse con Gualtieri, rivendicando la sua autonomia e la sua neutralità“.