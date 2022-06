Trasporti: a Roma da 6 a 17 linee di tram entro il 2030

E in vista del Giubileo, 20 milioni di km in più di trasporto pubblico locale in vista del Giubileo che saranno finanziati - ha spiegato l'assessore capitolino ai Trasporti Eugneio Patanè - "anche attraverso la pollution charge che ci arriverà da chi, invece di prendere i mezzi pubblici, deciderà di prendere la macchina per entrare nella seconda fascia di protezione, cioè la Ztl Vam come previsto dalla memoria approvata qualche giorno fa" "Da sei linee di tram che oggi abbiamo arriveremo a 17 linee tranviarie entro il 2030, oltre le quattro che stiamo facendo che dovranno essere realizzate in parte entro il Giubileo e in parte entro il 2026 perché sono finanziate dal Pnrr, poi ce ne sono altre sette che sono già in progettazione e speriamo di avere i progetti in tempi rapidi", ha detto l'assessore Patanè

Foto di repertorio di un tram a Roma