Trasporto aereo: Adr, 2022 anno importante di ripresa

“Ci sembra di poter confermare che, anche se ci sono ancora delle nuvole all’orizzonte, il 2022 sara’ un anno importante di ripresa dei collegamenti aerei”. Lo ha detto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, intervenendo alla conferenza stampa di Wizz air per la presentazione di nuove rotte.

“Per Roma Fiumicino e Adr e’ anche una responsabilita’ che noi sentiamo quella di guidare la ripresa del trasporto aereo in Italia e in Europa”, ha proseguito affermando che “non e’ presunzione dire che il nostro e’ un sistema aeroportuale apprezzato per i servizi offerti” ma questa “leadership si deve anche riaffermare sull’area della Sostenibilita’ e della trasformazione digitale. Noi siamo super attivi sotto questo punto di vista”.

Per Adr, “la sostenibilita’ del trasporto aereo deve essere provata con decisioni concrete di business, dobbiamo dimostrare di essere in grado di ridurre o annullare l’impronta ambientale delle mostre attivita’. Gli aeroporti hanno un ruolo e le compagnie un altro e devono esserci delle sinergie tra le due strategie che si portano avanti”, ha concluso.