Tragedia nella notte a Montecelio: quad si scontra con auto, muore 32enne

Incidente mortale questa notte in via Carlo Alberto, in zona Montecelio, localita’ Villanova. Un uomo, 32 anni, alla guida di un quad, poco prima della mezzanotte ha perso il controllo del mezzo ed e’ andato a sbattere contro altre autovetture.

E’ stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Tivoli, ma l’ambulanza non ha fatto in tempo.

Le ferite riportate dal giovane ne hanno causato la morte prima che potesse essere ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, tuttavia, hanno trovato solo le tracce ematiche sull’asfalto, ma non il mezzo.

Dalle indagini e’ risultato che il proprietario del quadriciclo, poco dopo l’incidente, lo avrebbe trasportato in un garage, in quanto sprovvisto di assicurazione.

I militari sono riusciti a rintracciare e a identificare il mezzo, che e’ stato successivamente sequestrato e affidato a un deposito giudiziario. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica.