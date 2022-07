Elezioni regionali: Zingaretti, “nel Lazio va avanti alleanza larga con M5s”

Alla domanda se sia un messaggio per Letta, Zingaretti ha risposto semplicemente facendo avvicinare l'assessora M5s alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale, Roberta Lombardi: "Eccola qua io e lei non abbiamo litigato", ha detto mentre Lombardi ha ribattuto: "Filiamo d'amore e d'accordo"

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Anche oggi la conferenza stampa con l’assessora Lombardi conferma che qui c’è una maggioranza larga, fondata su un programma che sta lavorando tutti i giorni per rispettare quel programma e cambiare il Lazio, andremo avanti fino alla fine di questa esperienza con la missione di rispettare il Patto che abbiamo preso con cittadini e cittadine”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della presentazione nella sede della Regione del Piano energetico Regionale “Lazio 2050: Obiettivo 100% Rinnovabili”.

“La crisi nazionale – ha aggiunto Zingaretti – non va sottovalutata, i motivi li conosciamo ma non dobbiamo scaricare quella crisi nazionale sul lavoro che sta facendo un’alleanza regionale larga, unita che ha le forze politiche che all’inizio si sono raccolte attorno alla mia candidatura ma che ci sono anche oggi, Cinque stelle e le forze di Azione e Italia Viva. Ripeto, noi siamo uniti soprattutto da un contenuto e da un programma ed è un dovere rispettarlo perchè così si aiuta la nostra comunità e noi vogliamo essere lo scudo che difende i cittadini del Lazio dal rischio di un futuro complicato quanto meno e oggi poter dire che col piano energetico proiettiamo il Lazio in un futuro green è esempio di una squadra che sta lavorando e vuole lavorare”.

Alla domanda se sia un messaggio per Letta, Zingaretti ha risposto semplicemente facendo avvicinare l’assessora M5s alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale, Roberta Lombardi: “Eccola qua io e lei non abbiamo litigato”, ha detto mentre Lombardi ha ribattuto: “Filiamo d’amore e d’accordo”.

“Lo avete visto anche oggi che le condizioni per lavorare sulle tematiche ci sono e sono comuni – ha detto Lombardi -, l’interesse di tutte le forze politiche della maggioranza è interpretare, portare queste progettualità anche nella prossima legislatura e quindi siamo confidenti di proseguire”.